Обзор плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi A2 Lite 4/64GB

2019-01-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi A2 Lite; [616]
В конце августа прошлого года Xiaomi выпустила в России смартфон Xiaomi Mi A2 Lite, который чуть раньше вышел в Китае под названием Redmi 6 Pro. Но у глобальной версии есть одно преимущество – чистая операционная система Android. Есть ли у него еще какие-нибудь особенности, читайте в нашем обзоре.

Внешний вид

Большинство недорогих смартфонов компании Huawei в плане дизайна можно спутать с топовыми устройствами. Что до их конкурентов из Xiaomi, то они уверены, что дешевый смартфон не должен выглядеть дорого. Если Mi A2 получил алюминиевый корпус, то у Mi A2 Lite он и вовсе выполнен из пластика. Остальные элементы дизайна в духе времени: «монобровь», вытянутый дисплей с закругленными углами, двойная камера в духе iPhone и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Надо заметить, что смартфон весьма компактный – 5,84-дюймовый дисплей с габаритами 149.3:71.7:8.8 мм и массой 178 грамм.

Дисплей

Если с дизайном в Xiaomi решили не заморачиваться, то к выбору дисплея подошли основательнее. Здесь используется IPS-панель с соотношением сторон 19:9, разрешением 2220:1080 точек, дающим плотность пикселей 432 ppi, яркостью в 500 нит, контрастностью 1500 : 1 и 84% цветовым охватом NTSC. Характеристики, достойные и более дорогого устройства. К сожалению, это не относится к углам обзора и черному цвету. Раздражающую многих челку убрать не получится.

Производительность

Многие ждали здесь шустрый и сравнительно новый процессор Snapdragon 636, однако Xiaomi вновь положилась на престарелого Snapdragon 625, анонсированный почти три года назад. Эта платформа имеет в своем распоряжении 8 ядер Cortex-A53 с частотой 2 ГГц и графику Adreno 506. Чипсет работает в связке с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии. В бенчмарках AnTuTu и GeekBench аппарат набирает 77000 и 4302 балла, демонстрируя производительность на уровне Xiaomi Redmi 5 Plus. Благодаря отличной оптимизации чистой ОС Android, аппарат справляется со всеми задачами без зависаний и перегрева. Конечно, тяжелые игры идут только на средних настройках, но это предсказуемо.

Камеры

Несмотря на бюджетный статус, Mi A2 Lite получил двойную камеру. Основная полагается на 12 Мп сенсор Sony IMX 486 и оптику с диафрагмой f/2.2. Вспомогательная 5 Мп камера, как водится, отвечает за снимки с размытием фона. Когда достаточно света, камера выдает довольно качественные фото, а вот в условиях недостаточной освещенности сказывается бюджетность сенсора и не самая светосильная оптика. Снимки получаются с высоким уровнем шума и слабой детализацией. Немного улучшить ситуацию можно, установив Google Camera. Фронтальная камера (5 Мп Samsung S5K5E8, f/2/0) самая что ни на есть бюджетная и на качественные селфи надеться не приходится.

Автономность

В Xiaomi понимали, что одного чистого Android в качестве особенности будет мало и наделили смартфон «царским» аккумулятором на 4000 мАч. Заметим, что даже старшая модель Mi A2 получила батарею на 3000 мАч. Емкий аккумулятор вкупе с экономичным процессором, небольшим экраном и чистым Android выдает отличную автономность. При умеренном использовании аппарат может протянуть даже пару дней. К сожалению, поддержки быстрой зарядки здесь нет, а потому ждать полной подзарядки тоже придется долго.

Одной строкой

Нельзя не отметить быстрые и стабильные обновления в ближайшие два года (спасибо программе Android One), 3,5-мм разъем для наушников, версию на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, ИК-порт, слот для карт памяти microSD, отсутствие модуля NFC и старый разъем micro-USB.

Цена и конкуренты

На выходе Xiaomi Mi A2 Lite с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти стоил невменяемых 15 990 рублей. Сейчас его можно найти в крупных и надежных магазинах за 11 тысяч. Пожалуй, что его главным конкурентом является Xiaomi Redmi Note 5 с немного более крупным экраном и современным процессором Snapdragon 636. Но и стоит он чуточку больше.

Вывод

Рецепт потенциально хитового бюджетного смартфона от Xiaomi давно известен. Нужно взять в меру шустрый процессор, добротный экран, емкую (или очень емкую батарею), упаковать все это в неброский корпус и нацепить на него вкусный ценник. Линейка «A» добавляет в это нехитрое сочетание еще один ингредиент – «чистый Android». Судя по количеству проданных устройств, пользователям такое блюдо очень даже по душе.

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