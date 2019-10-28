Обзор realme 5 Pro 4/64GB. Плюсы и минусы нового смартфона

Менее чем за 1,5 года существования Realme, как самостоятельной компании она сумела продать более 17 млн смартфонов. В России телефоны Realme XT закончились еще до начала продаж, и производителю пришлось в срочном порядке заказывать дополнительную партию. А все потому, что гаджеты продаются практически без наценки, а в плане возможностей, компания ориентируется на желания своих потребителей. Очередное тому подтверждение – анонс в России новых смартфонов Realme 5 и Realme 5 Pro. Обе модели имеют квадрокамеру с ИИ, а в младшую модель, специально для нашей страны, встроили чип NFC.

«Мы очень рады пополнить новыми моделями Realme 5 и Realme 5 Pro семейство смартфонов с квадрокамерами, - отметила директор по маркетингу Кристина Ванг. – Следуя девизу «Меняем стандарты», мы хотим предоставить лучший в своем классе продукт на российском рынке в каждом ценовом сегменте».

Realme 5

Смартфон представлен в двух цветах «Синий кристалл» и «Фиолетовый кристалл». Информация отображается на 6,5-дюймовый HD+ IPS-дисплее с каплевидным вырезом. Экран занимает 89% фронтальной поверхности.

Сердце смартфона - восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 665 AIE c частотой 2,0 ГГц. Оперативной памяти тут 3 ГБ, постоянной – 64 ГБ. Специально для России, в Realme 5 был встроен NFC модуль. Еще один плюс – мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч. Квадрокамера смартфона имеет основной модуль на 12 Мп, широкоугольный на 8 Мп, а также макро- и портретный модули. Новая функция автоматической калибровки у широкоугольного объектива (119°) позволяет устранять искажения краев, делая фотографии более реалистичными. Фронтальная камера в смартфоне на 13 Мп.

Realme 5 Pro

Работает Realme 5 под управлением ColorOS 6.0 на базе ОС Android. Цена до 28 октября включительно составит 11 990 рублей.Realme 5 Pro также обладает «кристаллическим» дизайном, для создания которого использовалась новая нанотекстура. Здесь установлен 6,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+. Фронтальная камера на 16 Мп прячется в каплевидном вырезе.

Смартфон обладает восьмиядерным процессором Snapdragon 712 AIE с частотой 2,3 ГГц, а также высокоскоростными модулями LPDDR4X (4 ГБ) и UFS2.1 (128 ГБ).

Все это работает на аккумуляторе емкостью 4035 мАч и поддерживает запатентованную технологию быстрой зарядки VOOC Flash Charge 3.0. Квадрокамера, по сравнению с обычной «пятеркой», отличается лишь основным модулем: тут он на 48 Мп производства Sony.

Телефон работает под управлением ColorOS 6.0. Цена до 28 октября – 15 990 рублей.

Автор: Артем Костенко