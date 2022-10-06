Оцененный в $35 тысяч Samsung QN100B Neo QLED TV появился в продаже

Компания Samsung дала старт корейским продажам телевизора QN100B Neo QLED, цена которого составляет 32 000 долларов. Новинка характеризуется подсветкой Mini-LED, яркостью 5000 кд/м2 с переключением между 16 384 уровнями, разрешением 3840:2160точек, поддержкой HDR10, HDR10+ и HLG, чипсетом Neo Quantum Processor+ для повышения качества видео до 4К, 120-Вт аудиосистемой формата 6.4.4 с шестью фронтальными динамиками, четырьмя верхними излучателями и четырьмя сабвуферами, технологией Object Tracking Sound+, металлической рамкой толщиной 19,9 мм, Tizen OS «из коробки», поддержкой ассистентов Bixby и Alexa, а также игрового сервиса Google Stadia.