Одноплатный компьютер HiKey 960 получил 4 ГБ ОЗУ

В сети появилась информация о новой версии высокопроизводительного одноплатного компьютера HiKey 960, предназначенного для разработчиков «умных» девайсов. Новинка построена на однокристальной системе Hisilicon Kirin 960, которая состоит из четырех ядер ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, четырех ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц, а также графики Mali-G71 MP8 GPU с частотой до 900 МГц.

Отметим 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4-1866, флеш-модуль UFS вместимостью 32 ГБ, поддержку карт microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.1, порты USB 3.0 Type-A (×2) и USB Type-C, коннектор HDMI 1.4, интерфейсы UART, I2C, SPI, I2S, GPIO, 4L MIPI DSI, 2L+4L MIPI CSI и др. Размеры платы равны 85:55 мм. Продажи новинки начнутся в начале февраля по ориентировочной цене 250 долларов.