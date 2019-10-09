Официальные изображения флагмана Realme X2 Pro

В сети появились официальные изображения нового флагмана Realme X2 Pro.

Realme X2 Pro внешне будет похож на OPPO Reno Ace, корпусом и вертикально расположенной камерой по центру с четырьмя модулями.

Устройство получит 6.5 дюймовый экран с разрешением FHD + АMOLED дисплеем частотой обновления 90 ГЦ. Также подэкранном разместили сканер отпечатка пальца. Основная камера устройства будет на 64 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Она будет поддерживать 3-кратный оптический и 20-кратный гибридный зум.

Новинка получит топовый чипсет Snapdragon 855 Plus в паре с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Питаться смартфон будет двумя аккумуляторами по 2000 м Ач с поддержкой быстрой зарядки с блоком питания на 50 Вт.

Цена

За Realme X2 Pro компания приписывает ценник в районе 500-600 долларов.