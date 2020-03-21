Официальные изображения следующего флагмана от Motorola

В сети появилось несколько официальных рендеров грядущего смартфона Motorola Edge Plus. Флагманская модель будет оснащена экраном - водопадом с круглым отверстием под селфи- камеру и тремя камерами на задней панели в вертикальном расположении.

Ожидается, что новинка получит 6,670-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, а за работу будет отвечать Qualcomm Snapdragon 865 SoC, который может похвастаться высочайшей производительностью при одновременном обеспечении доступа к сетям 5G. Если утечки точны, то Motorola Edge Plus, несомненно, вступил бы в борьбу против флагманских моделей начала 2020 года, таких как серия Samsung Galaxy S20, серия Oppo Find X2 и Huawei P40.