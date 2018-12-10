Официальный анонс Samsung Galaxy A8s с дисплеем Infinity-O design

2018-12-10, Автор - Ganibal; Продукт - Samsung Galaxy A8s; [67]
Компания Samsung опередив Huawei только что анонсировала первый в мире смартфон с отверстием для камеры на дисплее Infinity-O design, Galaxy A8s.

Дисплей Galaxy A8s не единственная особенность устройства. На самом деле это довольно функциональный смартфон с мощным чипсетом Snapdragon 710 в сочетании с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а объем памяти составляет 128 ГБ. Его можно расширить картой microSD объемом до 512 ГБ. Разрешение экрана составляет 1080x2340 пикселей с высоким соотношением сторон 19.5:9.

На обратной стороне расположена тройная камера 24+10МП, а третья на 5МП, используется для измерения глубины. Телефон оснащен батареей емкостью 3400 мАч с поддержкой адаптивной быстрой зарядки через USB-C и работает на Android 8.1 Oreo. Устройство доступно в синем, сером и зеленом цветах.


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