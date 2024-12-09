Официально: HONOR GT готов к выходу

Компания HONOR объявила, что 16 декабря в Китае будет представлен смартфон HONOR GT. Судя по опубликованным изображениям, аппарат получит двухцветную заднюю панель, плоскую боковую рамку и вертикально ориентированный блок основной камеры с двумя модулями и светодиодной вспышкой. Также производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, конфигураций с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной памяти LPDDR5X и флеш-памяти UFS 4.0, а также белой, черной и зеленой расцветок. Ранее инсайдеры сообщали о плоском OLED-дисплее с разрешением 1.5K и поддержке 100-Вт проводной быстрой зарядки.

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