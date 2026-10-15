Официально: HONOR Win 2 получит топовый процессор

Компания HONOR продолжает раскрывать подробности о смартфонах Win 2 и Win RT 2, которые будут представлены в Китае уже 21 октября. Производитель подтвердил наличие в старшей модели топового 2-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой до 5 ГГц, графическим ускорителем Adreno 850 и производительным нейронным ускорителем (NPU), батареи ёмкостью 10100 мАч, экрана с разрешением 2K, кадровой частотой 185 Гц и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 5920 Гц, а также двухтурбинной системы охлаждения, снижающей температуру до 10 градусов за 50 секунд. HONOR Win RT2 будет отличаться аккумулятором ёмкостью 12070 мАч. Оба смартфона также оснастят сдвоенной основной камерой и тремя расцветками корпуса.

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