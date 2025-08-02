Официально: Infinix GT 30 5G+ готов к выходу

Компания Infinix объявила, что официальный релиз смартфона GT 30 5G+ состоится в Индии 8 августа. Производитель подтвердил наличие игровой подсветки Mecha Lights с несколькими режимами, настраиваемых триггеров GT Shoulder Triggers, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2 (779000 баллов в бенчмарке AnTuTu), 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти, AMOLED-экрана с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, глубиной цвета 10 бит, пиковой яркостью до 4500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, а также белой, синей и зеленой расцветок корпуса.