Официально: Infinix GT 30 5G+ получит 64-Мп камеру

Компания Infinix раскрыла новую порцию подробностей о смартфоне GT 30 5G+, официальный релиз которого состоится уже 8 августа. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 5500 мАч с возможностью обходной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (датчик изображения Sony IMX682) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 13 Мп, линейным вибромотором по оси X, 6-осевым гироскопом, стереодинамиками, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, а также двумя крупными обновления операционной системы. Ранее сообщалось о 6,8-дюймовом AMOLED-экране с кадровой частотой 144 Гц, разрешением 1.5K, 10-битной глубиной цвета, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, процессоре MediaTek Dimensity 7400, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 256 ГБ флеш-памяти.

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