OnePlus Nord 6 получит батарею на 9000 мАч

Компания OnePlus раскрыла подробности о характеристиках среднебюджетного смартфона OnePlus Nord 6, официальная презентация которого запланирована на 7 апреля. Итак, аппарат оснастят OLED-экраном с кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 1800 нит в режиме HBM, 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm c тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, корпусом с прочностью военного уровня, отдельным модулем Wi-Fi G2, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony Lytia с двухосевой оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, а также тремя расцветками корпуса.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor