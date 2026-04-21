Vivo Y600 Pro получит АКБ на 10200 мАч и 80-Вт зарядку

Китайские источники раскрыли подробности о смартфоне Vivo Y600 Pro, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 точек (формат 1,5K), селфи-камерой на 32 Мп, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, корпусом толщиной 8,15 мм и массой 221 грамм, подэкранным дактилоскопическим сенсором, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300e с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MC2, до 12 ГБ ОЗУ, предустановленной операционной системой Android 16, а также четырьмя расцветками корпуса, среди которых белая, фиолетовая и золотистая.