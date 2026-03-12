Складной iPhone будет похож на iPad прошлых поколений

Новые слухи о складном iPhone от Apple говорят, что устройство получит интерфейс в стиле iPad, позволяющий пользователям одновременно отображать приложения бок о бок. По данным инсайдера, внешняя панель будет примерно по размеру небольшого iPhone, а внутренний экран получит более широкое соотношение сторон, похожее на первое поколение Google Pixel Fold. Соответственно, новинка будет отличаться от современных флагманских смартфонов вроде Pixel Fold 10 или Galaxy Z Fold 7. Хотя новый интерфейс может облегчить многозадачность, инсайдер отмечает, что складной iPhone не будет запускать существующие приложения для iPad. Тем не менее Apple якобы планирует использовать больший экран для обновления «основных» приложений, добавив боковую панель слева. Также разработчики смогут адаптировать версии своих приложений для iPhone, делая их более похожими на iPad.

Вместо Face ID складной iPhone может получить Touch ID, который встроят в боковую кнопку, так как передняя панель слишком тонкая для сенсорного блока Face ID. А вместо вытянутого выреза для фронтальной камеры и Face ID компания Apple, по слухам, установит небольшую камеру в отверстии. При этом стоимость смартфона, судя по всему, составит примерно 2000 долларов. Слухи о том, что производитель якобы хочет выпустить доступную версию складного смартфона за 1400 долларов, многие инсайдеры уверенно отметают, заявляя, что в нынешних условиях рынка это просто невозможно из-за цен на память.
