Наушники OPPO Enco Air5 готовы к выходу

Компания OPPO объявила, что 20 мая в Китае будут представлены беспроводные наушники Enco Air5. Производитель подтвердил наличие системы активного шумоподавления с эффективностью до 52 дБ в диапазоне до 5 кГц, автономности до 54 часов с учетом зарядного футляра, а также трех расцветок корпуса.

Напомним, выпущенная в марте старшая модель Enco Air5 Pro оснащается активным шумоподавлением с эффективностью до 55 дБ, 12-мм динамическим драйвером с диапазоном частот от 20 Гц до 40 кГц, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 с функцией одновременного сопряжения с двумя устройствами, поддержкой кодеков AAC, SBC и LHDC 5.0, сертификацией Hi-Res Audio, игровым режимом с задержкой до 47 мс, тремя микрофонами с шумоподавлением на базе ИИ, поддержкой перевода на основе ИИ, батареей ёмкостью 62 мАч для наушника и 530 мАч для зарядного футляра, временем автономной работы до 13 часов или до 54 часов с учетом зарядного кейса, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP55 и массой наушника 4,4 грамма.