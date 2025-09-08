Официально: Moto Pad 60 Neo готов к выходу

Компания Motorola объявила, что официальная презентация среднебюджетного планшета Moto Pad 60 Neo пройдет 12 сентября в Индии. Производитель подтвердил наличие 11-дюймового экрана с разрешением 2,5K и кадровой частотой 90 Гц, четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos, корпуса толщиной 6,99 мм и массой 490 граммов, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, модема с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, батареи ёмкостью 7040 мАч, поддержки 68-Вт проводной быстрой зарядки, комплектного стилуса Moto Pen с поддержкой 4096 уровней чувствительности к нажатию и зелёной расцветки. Ориентировочная цена грядущей новинки пока не раскрыта.

Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Чем порадовать близких на Новый год
Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
