Официально: Nubia NaviX Ultra получит 200-Мп камеру

Компания Nubia поделилась новыми подробностями о смартфоне NaviX Ultra, официальный релиз которого состоится 16 сентября. Итак, аппарат оснастят тройной основной камерой с 200-Мп главным модулем, тонким корпусом толщиной всего 7,62 мм, с кремний-углеродной батареей ёмкостью 7100 мАч, системой охлаждения с трёхмерным теплоотводом площадью 7100 мм², отечественной памятью LPDDR5X Changxin Memory со скоростью 10667 Мбит/с, а также отдельной кнопкой для запуска искусственного интеллекта со встроенным дактилоскопическим сенсором. Производитель использует новейшую голосовую модель Seed, а также ИИ-помощника Doubao, созданного в сотрудничестве с ByteDance. Предполагается, что в качестве аппаратной основы здесь используется топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840.

Смартфон vivo V80 Lite получил батарейку 10 000 мАч…
vivo анонсировала в Малайзии модель V80 Lite, и ключевая особенность этого аппарата — внушительный аккуму…
vivo представила международную версию V80 Lite…
Как и ожидалось, компания vivo представила в Малайзии смартфон V80 Lite, главной особенностью которого ст…
Смартфон BlueFox Aura A1 получит 4,7-дюймовый экран …
Компания BlueFox объявила, что 29 августа будет представлен компактный смартфон Aura A1. Производитель по…
OPPO A7 Pro Max получит батарею на 10000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл характеристики смартфона OPPO A7 Pro Max, который ещ…
Смартфон HONOR Turbo оценили в 20 тысяч рублей …
Российский AliExpress выпустил в продажу смартфон HONOR Turbo, который основан на 4-нанометровом процессо…
OPPO Reno 16 FS оценили в 650 евро …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок смартфон Reno 16 FS, который основан на 4-нанометровом проце…
Представлен смартфон Minimal Phone 2 с QWERTY-клавиатурой…
Компания Minimal Company пополнила ассортимент необычных Android-смартфонов моделью Minimal Phone 2, глав…
Официально: Vivo T5 5G готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что официальный релиз смартфона T5 5G состоится в ближайшее время. Производитель …
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700CОбзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700C
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor