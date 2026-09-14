Официально: Nubia NaviX Ultra получит 200-Мп камеру

Компания Nubia поделилась новыми подробностями о смартфоне NaviX Ultra, официальный релиз которого состоится 16 сентября. Итак, аппарат оснастят тройной основной камерой с 200-Мп главным модулем, тонким корпусом толщиной всего 7,62 мм, с кремний-углеродной батареей ёмкостью 7100 мАч, системой охлаждения с трёхмерным теплоотводом площадью 7100 мм², отечественной памятью LPDDR5X Changxin Memory со скоростью 10667 Мбит/с, а также отдельной кнопкой для запуска искусственного интеллекта со встроенным дактилоскопическим сенсором. Производитель использует новейшую голосовую модель Seed, а также ИИ-помощника Doubao, созданного в сотрудничестве с ByteDance. Предполагается, что в качестве аппаратной основы здесь используется топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840.