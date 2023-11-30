Официально: Nubia Z60 Ultra представят в декабре

Компания Nubia объявила, что флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra будет официально представлен уже в декабре этого года. По данным информатора Digital Chat Station, аппарат оснастят тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсора размером 1/1,56 дюйма), 50 Мп (сверхширикоугольная оптика и датчик на 1/1,55 дюйма) и 64 Мп (телеобъектив и сенсор 1/2 дюйма), подэкранной фронтальной камерой, флагманской 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, плоский дисплей и батарею ёмкостью 6000 мАч.