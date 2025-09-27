Официально: OPPO A6 готов к выходу

Компания OPPO объявила, что уже 30 сентября в Китае будет представлен смартфон OPPO A6. Судя по тизерам, аппарат выйдет в синей, розовой и серой расцветках. Характеристики устройства, кроме как наличия защиты от воды в соответствии со степенью IP69, пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенное в марте предыдущее поколение в лице OPPO A5 имеет в своем оснащении 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 710 и модемом 5G, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-память UFS 3.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки и защиту от воды и пыли по стандарту IP69.
