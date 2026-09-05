Официально: OPPO A7 Pro готов к выходу

Компания OPPO объявила, что официальная презентация смартфона A7 Pro состоится 11 сентября в Китае. Производитель подтвердил наличие сдвоенной основной камеры и розовой, коричневой и голубой расцветок корпуса. Предполагается, что главной особенностью грядущей новинки станет батарея ёмкостью 8000 мАч.

Напомним, что месяц назад был выпущен смартфон OPPO A7 Pro Max 5G с АКБ ёмкостью 10000 мАч, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1272 точки, адаптивной кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц, глобальной яркостью 800 нит и пиковой 1800 нит, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno G629 MC1, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.