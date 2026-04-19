Официально: OPPO Find X9 Ultra получит АКБ на 7050 мАч

Компания OPPO раскрыла подробности о флагманском камерофоне Find X9 Ultra, который будет представлен уже 21 апреля. Итак, производитель подтвердил наличие 2K-экрана с минимальной яркостью до 1 нит (режим защиты зрения), кадровой частотой 144 Гц, люминесцентным материалом X3 и пиксельной калибровкой Gamma, топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Ultra Gen 5, кремний-углеродной батареи ёмкостью 7050 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, усиленного чипа и поддержки спутниковой связи, симметричных стереодинамиков, бионического вибромотора, усиленного защитного стекла, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также повышенной прочности и устойчивости к ударам по сертификацию SGS.