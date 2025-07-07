Официально: OPPO Find X9 выйдет в этом году

Компания OPPO официально объявила, что смартфоны Find X9 и Find X9 Pro выйдут этой осенью, а модели Find X9s и Find X9 Ultra доберутся до пользователей в первом полугодии следующего года. Ранее сообщалось, что OPPO Find X9 оснастят огромной кремний-углеродной батареей, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора оптического формата 1/1,4 дюйма и перископным модулем, плоским 6,59-дюймовым экраном с очень тонкими симметричными рамками, а также грядущим флагманским процессором MediaTek Dimensity 9500. Также китайскому производителю приписывают намерение отказаться от «шайбовидного» дизайна тыльной камеры. Похожие параметры получит и OnePlus 15, но с более крупным дисплеем и с однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.

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