Официально: OPPO Reno 14 готов к выходу

Компания OPPO опубликовала тизер смартфона Reno 14, подтвердив его скорый релиз. Ранее в сеть утекли первые рендеры и живые фото грядущей новинки. Ранее сообщалось, что аппарат получит тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (телевик с оптическим зумом на базе датчика изображения Samsung JN5 оптического формата 1/2,76 дюйма) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру на 50 Мп, батарею ёмкостью примерно 6000 мАч, поддержку 80-Вт быстрой проводной зарядки, плоский 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K и нединамической частотой обновления, металлическую раму и 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8350.