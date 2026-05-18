Смартфон OPPO Reno 16 выйдет 25 мая

Компания OPPO объявила, что официальная презентация смартфонов серии Reno 16 пройдет 25 мая. В состав серии войдут модели Reno 16 и Reno 16 Pro. Первой приписывают наличие 6,32-дюймового OLED-экрана с адаптивной кадровой частотой, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8550 c тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MC8, аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки и тройной тыльной камеры с модулями разрешением 200 Мп (датчик изображения от Samsung), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив). Старшая модель будет отличаться 6,68-дюймовым дисплеем, более производительным процессором Dimensity 9500s с максимальной частотой 3,7 ГГц и графикой Mali-G925 Immortalis MP12, а также поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.