Рендеры Sony Xperia 1 VIII засветились в сети

Интересно, что свежие изображения показывают немного другую фронтальную панель смартфона — вместо выреза в экране здесь видны привычные рамки, в которых размещена фронтальная камера, а также стереодинамики. Это заметное отличие от предыдущих утечек, где предполагался дисплей с отверстием под камеру. По последним слухам, Sony Xperia 1 VIII получит обновлённую тройную камеру с сенсорами на 48 Мп. Ультраширокий модуль, как ожидается, останется таким же, как у Sony Xperia 1 VII, а вот основной и телефото объективы будут улучшены. В частности, основной сенсор может стать крупнее, а телефото — получить новый датчик размером примерно от 1/3” до 1/2”, что потенциально должно положительно сказаться на качестве съёмки. Но по части железа никакой иной информации пока что нет — смартфон довольно хорошо оберегают от утечек.