Рендеры Sony Xperia 1 VIII засветились в сети

Будущий флагман Sony Xperia 1 VIII снова засветился в утечках — на этот раз в виде CAD-рендеров, которые подтверждают ранее появившийся дизайн. Ранее устройство уже показывали в рендерах чехлов, где можно было заметить серьёзно переработанный блок камер и экран с отверстием под фронтальную камеру. Теперь же новый источник вновь демонстрирует квадратный модуль камеры с тремя сенсорами. Такой подход визуально напоминает OnePlus 10 Pro, хотя стоит учитывать, что речь всё ещё идёт о рендерах, а не финальном дизайне. Тем не менее, это уже второй независимый слив с похожим внешним видом, что повышает вероятность именно такого подхода к дизайну.

Интересно, что свежие изображения показывают немного другую фронтальную панель смартфона — вместо выреза в экране здесь видны привычные рамки, в которых размещена фронтальная камера, а также стереодинамики. Это заметное отличие от предыдущих утечек, где предполагался дисплей с отверстием под камеру. По последним слухам, Sony Xperia 1 VIII получит обновлённую тройную камеру с сенсорами на 48 Мп. Ультраширокий модуль, как ожидается, останется таким же, как у Sony Xperia 1 VII, а вот основной и телефото объективы будут улучшены. В частности, основной сенсор может стать крупнее, а телефото — получить новый датчик размером примерно от 1/3” до 1/2”, что потенциально должно положительно сказаться на качестве съёмки. Но по части железа никакой иной информации пока что нет — смартфон довольно хорошо оберегают от утечек.