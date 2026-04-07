Рендеры Sony Xperia 1 VIII засветились в сети

Будущий флагман Sony Xperia 1 VIII снова засветился в утечках — на этот раз в виде CAD-рендеров, которые подтверждают ранее появившийся дизайн. Ранее устройство уже показывали в рендерах чехлов, где можно было заметить серьёзно переработанный блок камер и экран с отверстием под фронтальную камеру. Теперь же новый источник вновь демонстрирует квадратный модуль камеры с тремя сенсорами. Такой подход визуально напоминает OnePlus 10 Pro, хотя стоит учитывать, что речь всё ещё идёт о рендерах, а не финальном дизайне. Тем не менее, это уже второй независимый слив с похожим внешним видом, что повышает вероятность именно такого подхода к дизайну.

Интересно, что свежие изображения показывают немного другую фронтальную панель смартфона — вместо выреза в экране здесь видны привычные рамки, в которых размещена фронтальная камера, а также стереодинамики. Это заметное отличие от предыдущих утечек, где предполагался дисплей с отверстием под камеру. По последним слухам, Sony Xperia 1 VIII получит обновлённую тройную камеру с сенсорами на 48 Мп. Ультраширокий модуль, как ожидается, останется таким же, как у Sony Xperia 1 VII, а вот основной и телефото объективы будут улучшены. В частности, основной сенсор может стать крупнее, а телефото — получить новый датчик размером примерно от 1/3” до 1/2”, что потенциально должно положительно сказаться на качестве съёмки. Но по части железа никакой иной информации пока что нет — смартфон довольно хорошо оберегают от утечек.
Объявлена дата выхода HUAWEI Enjoy 90 Pro Max…
Компания HUAWEI объявила, что официальный релиз смартфона Enjoy 90 Pro Max состоится в Китае уже 23 марта…
Vivo X300s полностью рассекречен …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Vivo X300s, который буде…
Realme Neo 8 с АКБ на 8000 мАч оценили в 345 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 8, которая основана на субфлагманской платфо…
Apple представила недорогой iPhone 17E…
Компания Apple представила iPhone 17E — новый смартфон начального уровня. Базовая версия с накопителем 25…
Samsung тестировала батареи на 20000 мАч, но передумала…
В конце 2025 года появилась информация о том, что Samsung начала тестирование гигантского аккумулятора ём…
iPhone 17e должны представить уже 19 февраля…
По информации, циркулирующей среди производителей чехлов и аксессуаров для устройств Apple, компания якоб…
Европейскую версию Realme 16 Pro оценили в 420 евро …
Компания Realme представила европейскую версию смартфона Realme 16 Pro, которая немного отличается от ран…
Nothing Phone (4a) показали в розовом цвете …
Компания Nothing опубликовала новое изображение грядущего смартфона Nothing Phone (4a), который на этот р…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
