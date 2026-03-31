Официально: OPPO K15 Pro+ получит 165-Гц экран

Компания OPPO раскрыла новые подробности о смартфонах K15 Pro и K15 Pro+, которые будут представлены уже 1 апреля. Итак, старшую модель оснастят специальным чипом сенсорного ввода, кнопками Lingxi, гироскопом, как в профессиональных игровых контроллерах, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K и кадровой частотой 165 Гц, сверхчувствительные стереодинамики, производительной однокристальной системой Dimensity 9500s от MediaTek, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки и расцветкой корпуса Golden Legend с тыльной панелью на основе технологии кованого углеродного волокна аэрокосмического класса. OPPO K15 Pro будет отличаться процессором Dimensity 8500 SUPER, экраном с частотой обновления 144-Гц и батареей ёмкостью 7500 мАч.

