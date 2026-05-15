realme 16 Pro получили интеграцию Алисы

realme и Яндекс объявили о расширенной интеграции Алисы в смартфонах серии realme 16 Pro для российского рынка. Пользователи realme 16 Pro+ и realme 16 Pro смогут выбрать Алису в качестве системного ассистента наряду с сервисами Google.В компании уточняют, что речь идет не об одновременной работе двух помощников, а о выборе ассистента по умолчанию внутри Android-экосистемы. На realme 16 Pro+ Алису можно будет вызывать голосом, в том числе с заблокированного экрана. Для этого используется интеграция на уровне цифрового сигнального процессора. В realme 16 Pro доступ к ассистенту реализован через удержание кнопки питания.После выбора Алисы пользователи смогут ставить будильники и таймеры, совершать звонки, узнавать погоду, искать места поблизости, строить маршруты, запускать музыку, пользоваться Яндекс Go и оформлять заказы в Лавке до этапа оплаты.Функция уже доступна в России в актуальных версиях realme UI для серии realme 16 Pro. О поддержке других моделей realme сообщит позже.