Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет не сильно мощнее предшественника

Переход Qualcomm на 2-нм техпроцесс TSMC должен был обеспечить серьёзный прирост производительности центрального и графического чипов в новых процессорах Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 6, которые ожидаются позже в этом году. Однако, по слухам, этого не произойдёт — несмотря на новую архитектуру и изменённую конфигурацию ядер, вычислительная производительность окажется не намного выше, чем у Snapdragon 8 Elite Gen 5. Вместо прежней схемы «2 + 6» компания переходит на конфигурацию «2 + 3 + 3», что должно повысить энергоэффективность и дать запас для работы на частотах до 5,00 ГГц. Теоретически это должно дать заметный прирост в одноядерных и многоядерных задачах, но инсайдеры утверждают, что итоговый рост окажется менее 20%.

Основной упор, судя по утечкам, сделан на графику. Новый графический чип Adreno 850 получит увеличенный кэш и поддержку LPDDR6, а также более широкую шину памяти — прирост может достигать 50%. Это может указывать на ограничения в развитии CPU-части, из-за чего Qualcomm делает ставку на другие направления. Увеличенные объёмы памяти и кэша для GPU должны улучшить работу ИИ прямо на устройстве, а также заметно повысить производительность в играх. Уже сейчас Snapdragon 8 Elite Gen 5 справляется с AAA-играми через эмуляцию без особых проблем, поэтому новое поколение сможет делать это с более высоким FPS. Но этого всё равно может быть слишком мало, особенно с учётом роста цен на сам процессор нового поколения.