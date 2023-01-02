Официально: OnePlus 11 получит поддержку Dolby Atmos

Компания OnePlus опубликовала очередной тизер, посвященный еще не представленному официально флагману OnePlus 11. На этот производитель подтвердил наличие стереодинамиков с увеличенной на 10% громкостью и расширенным 50% диапазоном низких частот, а также поддержкой Dolby Atmos.

По предварительным данным, смартфон также оснастят 4-нм топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, 6,7-дюймовый AMOLED-экраном с разрешением 3216:1449 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (датчиком Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC, «бионическим» вибромотором и предустановленной ОС Android 13 с надстройкой ColorOS 13.
Складной смартфон Oppo Find N2 Flip оценен в $1145 …
Компания Oppo пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Oppo Find N2 Flip, которая может похваста…
Флагман Huawei P60 показали на свежих рендерах…
Вчера источники опубликовали фотографии чехла для еще не представленного официально смартфона Huawei P60,…
Смартфон OnePlus 8T обновили до Android 13 …
Компания OnePlus начала распространение фирменной прошивки OxygenOS 13 на основе операционной системы And…
Смартфоны Samsung W23 и Samsung W23 Flip появились в продаже…
Компания Samsung дала старт продажам флагманских смартфонов Samsung W23 и Samsung W23 Flip, которые являе…
Samsung готовит сервис по ремонту смартфонов на дому…
Некоторое время назад производители смартфонов начали активно работать в направлении функций ремонта — та…
Apple снизит цену на iPhone 15…
Поставщики секретной информации сегодня порадовали нас достаточно интересными новостями, которые поднимут…
Представлены первые фотографии новой линейки смартфонов VIVO…
В сети появились первые фотографии новой линейки смартфонов VIVO X90. Благодаря рекламному тизеру известн…
iQOO Neo7 Racing Edition оценен в $400…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo7 Racing Edition, которая основана на прои…
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor