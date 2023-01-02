Официально: OnePlus 11 получит поддержку Dolby Atmos

Компания OnePlus опубликовала очередной тизер, посвященный еще не представленному официально флагману OnePlus 11. На этот производитель подтвердил наличие стереодинамиков с увеличенной на 10% громкостью и расширенным 50% диапазоном низких частот, а также поддержкой Dolby Atmos.

По предварительным данным, смартфон также оснастят 4-нм топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, 6,7-дюймовый AMOLED-экраном с разрешением 3216:1449 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (датчиком Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC, «бионическим» вибромотором и предустановленной ОС Android 13 с надстройкой ColorOS 13.