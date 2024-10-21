Официально: OnePlus 13 готов к выходу

Компания OnePlus объявила, что релиз флагманского смартфона OnePlus 13 состоится в Китае 31 октября. Производитель также показал грядущую новинку в черной, белой и синей расцветках. По предварительным данным, аппарат оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дисплеем 2K BOE X2 второго поколения и чипом экрана P2, до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной флеш-памяти, 50-Мп основной камерой с главным датчиком изображения LYT808, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68/69 и предустановленными прошивками ColorOS 15/OxygenOS 15 на базе ОС Android 15.