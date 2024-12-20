Официально: OnePlus 13R получит процессор Snapdragon 8 Gen 3

Компания OnePlus подтвердила наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в смартфоне OnePlus 13R, официальный релиз которого состоится 7 января. В тот же день представят глобальную версию флагмана OnePlus 13. Также сообщается об аккумуляторе ёмкостью 6000 мАч, бежевой и черной расцветках, а также корпусе из алюминиевого сплава с плоской боковой рамкой.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,78-дюймовый 8T LTPO OLED-экран с разрешением 2780:1264 точки и кадровой частотой 120 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 120°), 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 16 Мп и поддержку 80-Вт проводной зарядки.
Представлен кнопочный телефон Nokia 108 4G 2024…
Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью Nokia 108 4G 2024, которая оценена на дебю…
Apple получит чип на 2 нм уже в 2026 году…
Компания TSMC недавно достигла очень важного этапа в своём развитии — тестовое производство 2-нм чипов по…
OPPO Find X8 mini получит флагманский процессор …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO Find X8 mini, релиз…
Vivo представила смартфон V40e…
Как и сообщали ранее инсайдеры, компания Vivo сегодня официально представила новый смартфон V40e. Примеча…
Представлен бюджетный смартфон Moto G15…
Компания Motorola пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделями Moto G15 и Moto G15 Power, которые …
Регулятор раскрыл параметры смартфона Realme Neo7…
В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии и характеристики смартфона Realme Neo7, ко…
Марк Гурман раскрыл толщину iPhone 17 Air…
Авторитетный аналитик из Bloomberg Марк Гурман поделился обновленными сведениями о смартфоне iPhone 17 Ai…
Серия Xiaomi 15 разошлась тиражом в 1 миллион штук …
Компания Xiaomi похвасталась успехами серии флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, которые поя…
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor