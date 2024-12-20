Официально: OnePlus 13R получит процессор Snapdragon 8 Gen 3

Компания OnePlus подтвердила наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в смартфоне OnePlus 13R, официальный релиз которого состоится 7 января. В тот же день представят глобальную версию флагмана OnePlus 13. Также сообщается об аккумуляторе ёмкостью 6000 мАч, бежевой и черной расцветках, а также корпусе из алюминиевого сплава с плоской боковой рамкой.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,78-дюймовый 8T LTPO OLED-экран с разрешением 2780:1264 точки и кадровой частотой 120 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 120°), 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 16 Мп и поддержку 80-Вт проводной зарядки.