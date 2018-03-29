Профильное издание The Verge опубликовало фрагмент официального рендера OnePlus 6, который подтверждает использование так называемой «брови» вверху экрана. К рендеру даже дана разъяснительная статья одного из боссов OnePlus Карла Пэя. В ней он объясняет, что «бровь» увеличивает полезную площадь экрана для контента, поскольку то пространство, которое могло быть обычным верхним отступом, теперь используется для строки уведомлений. Размеры выреза OnePlus 6 составят 19,616:7,687 мм. В довесок к статье Пей сделал репост статьи в социальных сетях со своей же цитатой «Научитесь любить бровь!». The Verge, кстати, намекнула на то, что официальный дебют смартфона может состояться гораздо раньше июня, как предполагалось ранее.