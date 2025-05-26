Официально: OnePlus Ace 5 Ultra получит батарею на 6700 мАч

Компания OnePlus раскрыла подробности о смартфоне Ace 5 Ultra, официальная презентация которого состоится 27 мая. Итак, аппарат получил экран с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор ёмкостью 6700 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт (заряжает устройство за 39 минут), многоуровневую систему охлаждения Glacier Cooling System с крупной испарительной камерой, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65 и защитное стекло Crystal Shield. Напомним, что на мероприятии также будет представлен смартфон OnePlus Ace 5 Racing Edition с батареей ёмкостью 7100 мАч, производительным 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400e и корпусом толщиной 8,27 мм.