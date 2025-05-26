Официально: OnePlus Ace 5 Ultra получит батарею на 6700 мАч

Компания OnePlus раскрыла подробности о смартфоне Ace 5 Ultra, официальная презентация которого состоится 27 мая. Итак, аппарат получил экран с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор ёмкостью 6700 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт (заряжает устройство за 39 минут), многоуровневую систему охлаждения Glacier Cooling System с крупной испарительной камерой, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65 и защитное стекло Crystal Shield. Напомним, что на мероприятии также будет представлен смартфон OnePlus Ace 5 Racing Edition с батареей ёмкостью 7100 мАч, производительным 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400e и корпусом толщиной 8,27 мм.

OnePlus Ace 5 Extreme Edition показали на фото и рендерах…
Компания OnePlus опубликовала официальные изображения смартфонов OnePlus Ace 5 Extreme Edition и Ace 5 Ra…
Представлен смартфон Huawei Nova 14 Pro …
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Nova 14 Pro, которая основана на фирменной 7-нан…
Xiaomi 15S Pro представят на базе чипа Xring 01…
Судя по официальной информации, компания Xiaomi готовится к крупному мероприятию на этой неделе, в рамках…
Сервис Google Maps получил очень важный апдейт…
Компания Google планирует кардинально обновить функцию «Хронология» в Google Maps (ранее она называлась «…
Европейскую версию Poco M7 Pro 5G оценили в 240 евро …
Компания Xiaomi начала принимать европейские предзаказы на смартфон Poco M7 Pro 5G, который дебютировал в…
Телевизор TCL P7K оценен в 35 тысяч рублей …
Компания TCL выпустила на российский рынок телевизоры серии TCL P7K, которая состоит из версий на 43, 50,…
OnePlus 13T сразу стал хитом продаж …
Компания OnePlus отчиталась об успехах компактного смартфона OnePlus 13T, который появился в продаже пару…
Представлен смартфон HMD Barça Fusion…
Компания HMD Global и футбольный клуб «Барселона» представили фанатский смартфон HMD Barça 3210, который …
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor