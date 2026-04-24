Официально: OnePlus Ace 6 Ultra получит 165-Гц экран

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Ace 6 Ultra, который будет представлен уже 28 апреля. Итак, аппарат оснастят флагманским дисплеем производства BOE с кадровой частотой 165 Гц, разрешением 2772:1272 точки, плотностью пикселей 450 ppi, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, аппаратным снижением уровня синего света, частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, DC-затемнением и поддержкой стандартов Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid. Ранее стало известно об использовании топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500, системы охлаждения Glacier Cooling с испарительной камерой площадью 6000 мм², а также расцветок корпуса Metal Storm и Ace Awakening.