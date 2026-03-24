Официально: OnePlus Nord 6 выйдет в апреле

Компания OnePlus объявила, что смартфон Nord 6 будет представлен 7 апреля в Индии. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 825, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, 256 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 4.1, выделенного модуля Wi-Fi G2, OLED-экрана с кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 1800 нит в режиме HBM, батареи ёмкостью 9000 мАч, а также расцветок Holographic Quick Silver, Fresh Mint и Low-Reflection Pitch Black.

Ранее сообщалось, что смартфон также оснастят поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, защитой от пыли и воды по стандарту IP69K, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией, 16-Мп селфи-камерой и корпусом толщиной 8,5 мм и массой 217 граммов.
