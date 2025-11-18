Официально: POCO F8 Ultra получит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5

Бренд POCO подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в смартфоне POCO F8 Ultra. По данным производителя, аппарат набирает в бенчмарке AnTuTu 3944934 балла. Также новинку оснастят дополнительным чипом VisionBoost D8 для обработки изображений и акустической системой с настройкой от BOSE.

Предполагается, что остальные характеристики грядущая новинка унаследует у выпущенного в Китае Redmi K90 Pro Max. Если это правда, то смартфон получит 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением 2608:1200 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 3500 кд/м², ОЗУ стандарта LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, систему охлаждения с испарительной камерой на 6700 мм², селфи-камеру на 20 Мп, тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Light Fusion 950 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим зумом), акустику с двумя линейными динамиками и сабвуфером, аккумулятор ёмкостью 7560 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной зарядок и обратной 22,5-Вт зарядок, стеклянную тыльную панель и металлическую рамку, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и ультразвуковой подэкранный дактилоскоп.