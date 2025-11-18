Официально: POCO F8 Ultra получит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5

Бренд POCO подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в смартфоне POCO F8 Ultra. По данным производителя, аппарат набирает в бенчмарке AnTuTu 3944934 балла. Также новинку оснастят дополнительным чипом VisionBoost D8 для обработки изображений и акустической системой с настройкой от BOSE.

Предполагается, что остальные характеристики грядущая новинка унаследует у выпущенного в Китае Redmi K90 Pro Max. Если это правда, то смартфон получит 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением 2608:1200 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 3500 кд/м², ОЗУ стандарта LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, систему охлаждения с испарительной камерой на 6700 мм², селфи-камеру на 20 Мп, тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Light Fusion 950 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим зумом), акустику с двумя линейными динамиками и сабвуфером, аккумулятор ёмкостью 7560 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной зарядок и обратной 22,5-Вт зарядок, стеклянную тыльную панель и металлическую рамку, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и ультразвуковой подэкранный дактилоскоп.
SK Hynix выпустила прорывные чипы памяти…
Производители памяти для смартфонов активно ищут способы создать более быстрые и энергоэффективные чипы, …
Смартфон POCO F8 Pro готов к выходу…
В базе данных сертификационного ведомства NBTC обнаружилось упоминание смартфона POCO F8 Pro, который еще…
Официально: iQOO 15 получит аккумулятор на 7000 мАч…
Компания iQOO продолжает раскрывать подробности о флагманском смартфоне iQOO 15, который будет официально…
Официально: Moto X70 Air готов к выходу…
Компания Motorola объявила, что в октябре состоится релиз смартфона Moto X70 Air. Судя по тизеру, аппарат…
Представлен флагманский смартфон HONOR Magic 8…
Компания HONOR объявила о выпуске базового флагманского смартфона Magic 8, который обойдется в Китае в эк…
Блогер прокачал память в iPhone 17 Pro Max…
Apple существенно усложнила жизнь пользователям, которые раньше могли обойтись без переплаты за увеличени…
Официально: Vivo X300 и X300 Pro выпустят в октябре …
Компания Vivo раскрыла дату выхода флагманских смартфонов Vivo X300. Модели X300 и X300 Pro представят 13…
Глобальную версию OPPO Find X9 оценили в 1000 евро…
Компания OPPO представила в Европе флагманский смартфон Find X9, который появится в продаже через месяц п…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor