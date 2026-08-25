Официально: POCO F9 Pro и F9 Ultra выпустят 1 сентября

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз смартфонов POCO F9 Pro и F9 Ultra пройдет 1 сентября. По предварительным данным, базовая модель получит аккумулятор ёмкостью 6330 мАч, флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, 12 или 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, 6,59-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой до 185 Гц, металлическую рамку корпуса, 50-Мп основную камеру с 3-кратным оптическим зумом и звуковую систему от Bose. Старшая модель будет отличаться батареей на 8050 мАч, 6,85-дюймовым экраном, 5-кратным оптическим приближением в тыльной камере и светодиодным кольцом в блоке основной камеры.