Официально: REDMI K90 Max получит АКБ на 8550 мАч

Компания Xiaomi раскрыла подробности о смартфоне REDMI K90 Max, который будет представлен уже 21 апреля. Производитель подтвердил наличие 3-нанометрового флагманского процессора MediaTek Dimensity 9500 с максимальной частотой 4,2 ГГц и графикой Mali-G1 Ultra MP12, фирменным графическим чипом D2, поддержки интерполяции кадров до 165 к/с во всех играх, 6,83-дюймового экрана с кадровой частотой 165 Гц, частотой отклика сенсорного слоя до 480 Гц и защитой зрения, батареи ёмкостью 8550 мАч, поддержки 100-Вт проводной быстрой зарядки, 22,5-Вт обратной и обходной зарядок, симметричных стереодинамиков формата 1115X с настройкой от Bose и активной системы охлаждения с вентилятором.

