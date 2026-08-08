Официально: Realme 16x 5G готов к выходу

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона 16x 5G состоится в Индии 12 августа. Производитель подтвердил наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, экрана с кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, тыльной камеры с главным модулем на 50 Мп, системы охлаждения с испарительной камерой AirFlow VC площадью 5300 мм², батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, поддержки обходной зарядки (Bypass Charging), защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, ударопрочности по стандарту MIL-STD-810H, а также коричневой и серебристой расцветок корпуса.