Официально: Realme GT 7 Dream Edition готов к выходу

Компания Realme объявила, что помимо глобальной версии смартфона GT 7 и новой модели GT 7T, на большой презентации 27 мая будет представлена новинка под названием GT 7 Dream Edition. Подробностей китайский производитель не приводит.

Напомним, что выпущенный ранее в Китае обычный Realme GT 7 имеет в оснащении 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9400+, двухслойную систему Graphene ice-sensing с паровой камерой на 7700 мм², 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Sony IMX896 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio, АКБ ёмкостью 7200 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.
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