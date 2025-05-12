Официально: Realme GT 7T получит 120-Вт зарядку

Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme GT 7T, который будет официально представлен 27 мая вместе с глобальной версией Realme GT 7. Итак, аппарат получит батарею ёмкостью 7000 мАч и поддержку 120-Вт проводной зарядки. Ранее китайский производитель опубликовал тизер, который подтвердил наличие желтой расцветки с черными линиями.

Остальные параметры не раскрываются, но они вряд ли будут сильно отличаться от Realme GT 7. Последний, напомним, получил 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9400+, двухслойную систему Graphene ice-sensing с паровой камерой на 7700 мм², 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Sony IMX896 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio, АКБ ёмкостью 7200 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.