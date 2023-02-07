Официально: Realme GT Neo5 получит 144-Гц экран

Компания Realme объявила, что смартфон Realme GT Neo5 будет оснащен дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя до 1500 Гц и частотой ШИМ 2160 Гц.

Ранее стало известно, что аппарат получит 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX355) и 2 Мп, а также восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen. Смартфон выйдет в двух версиях. Первая может похвастаться поддержкой рекордной 240-Вт проводной зарядки и аккумулятором на 4600 мАч, а вторая – 150-Вт зарядкой и батареей ёмкостью 5000 мАч. Официальный релиз Realme GT Neo5 запланирован на 9 февраля.
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