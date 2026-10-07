Владельцы iPhone 18 Pro жалуются на грязь вокруг камер

На самом деле удалить загрязнения довольно просто — достаточно протереть область салфеткой из микрофибры или небольшим количеством изопропилового спирта. Однако после того, как смартфон снова оказывается в кармане или сумке, пыль постепенно накапливается в тех же местах. Именно поэтому следы появляются снова. Постоянно протирать область камер тоже не лучшая идея. Мелкие частицы грязи могут оставаться на поверхности и при каждом протирании перемещаться по защитному стеклу камер, постепенно увеличивая риск появления микроцарапин. Изопропиловый спирт помогает быстро решить проблему, но его регулярное использование теоретически способно повлиять на клей, удерживающий стекло камер. Поэтому злоупотреблять таким способом очистки не стоит.