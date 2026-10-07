Владельцы iPhone 18 Pro жалуются на грязь вокруг камер

Всего через несколько недель после начала продаж iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max владельцы смартфонов начали замечать странные изменения оттенка вокруг блока тыльных камер — особенно часто на это жаловались владельцы новых моделей в цвете Burgundy. Однако выяснилось, что речь не идёт о постоянном изменении цвета корпуса или дефекте покрытия. Судя по обсуждениям на Reddit, проблема связана с пылью и мелким мусором, которые скапливаются в труднодоступных местах между объективами и вокруг них. Из-за насыщенного тёмного оттенка Burgundy загрязнения заметнее, чем на версиях Silver и Glacier. Многие владельцы сначала принимали их за необратимые следы, поскольку после очистки проблема со временем возвращалась.

На самом деле удалить загрязнения довольно просто — достаточно протереть область салфеткой из микрофибры или небольшим количеством изопропилового спирта. Однако после того, как смартфон снова оказывается в кармане или сумке, пыль постепенно накапливается в тех же местах. Именно поэтому следы появляются снова. Постоянно протирать область камер тоже не лучшая идея. Мелкие частицы грязи могут оставаться на поверхности и при каждом протирании перемещаться по защитному стеклу камер, постепенно увеличивая риск появления микроцарапин. Изопропиловый спирт помогает быстро решить проблему, но его регулярное использование теоретически способно повлиять на клей, удерживающий стекло камер. Поэтому злоупотреблять таким способом очистки не стоит.