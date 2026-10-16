Представлен бюджетный смартфон TECNO SPARK 50s 5G

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью SPARK 50s 5G, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2.

Новинку также оснастил 6,78-дюймовым экраном с разрешением 720:1576 точек, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 560 нит, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, слотом для карты microSD, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 Pro, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, боковым дактилоскопом, модемом 5G, корпусом толщиной 8,18 мм и массой 210 граммов, а также предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой HiOS 16. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 210 и 240 долларов соответственно.