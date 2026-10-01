Представлен базовый флагман HUAWEI Mate 90

Компания HUAWEI объявила о выпуске базового флагманского смартфона Mate 90, который оценен в 895 долларов за базовую версию с 256 ГБ встроенной памяти на дебютном китайском рынке.

Смартфон получил 6,75-дюймовый экран OLED с разрешением 2832:1280 точек, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, ШИМ-регулировкой яркости с частотой 1440 Гц и защитным стеклом Kunlun Glass 3-го поколения, фирменную однокристальную систему Kirin 9030. 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор RYYB и датчик с диафрагмой f/1.4–f/4.0), 40 Мп (сверхширик с апертурой f/2.2) и 50 Мп (телеобъектив с 4-кратным оптическим приближением и OIS), селфи-камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 6600 мАч, поддержку 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также обратной беспроводной и проводной зарядок, корпус с алюминиевой рамкой и задней крышкой из композитного материала, толщину 7,95 мм и массу 217 граммов, защиту от пыли и воды (IP68 и IP69), а также предустановленную операционную систему HarmonyOS 7.0.