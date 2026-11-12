OnePlus 12 досрочно обновили до Android 17

Компания OnePlus раньше намеченного 17 ноября срока начала распространять обновление ColorOS 17 на базе Android 17 для четырехлетнего флагманского смартфона OnePlus 12. Апдейт принёс заметно освежённый интерфейс на движке Luminous Rendering Engine с мягкими эффектами освещения, переработанными шторкой уведомлений и панелью быстрых настроек, элементами плавающей навигации и бесшовным переходом виджета часов между AOD, экраном блокировки и рабочим столом, а также оптимизированный движок Laminar Flow Engine.

Вместе с обновлением расширились и возможности встроенного ИИ. Пространство Mind Space научилось быстро обобщать и сохранять документы, а также строить маршруты путешествий, в то время как виджеты AI Suggest и Live Alerts теперь выводят актуальный статус авиа- и железнодорожных рейсов или поездок в такси (Uber и Ola). Кроме того, функция AI Highlights объединяет в одном блоке события календаря, погоду и свежие новости, а для синхронного перевода в реальном времени появилось отдельное приложение Translate с поддержкой быстрого вызова жестами прямо с совместимых наушников.