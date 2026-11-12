OnePlus 12 досрочно обновили до Android 17

Вместе с обновлением расширились и возможности встроенного ИИ. Пространство Mind Space научилось быстро обобщать и сохранять документы, а также строить маршруты путешествий, в то время как виджеты AI Suggest и Live Alerts теперь выводят актуальный статус авиа- и железнодорожных рейсов или поездок в такси (Uber и Ola). Кроме того, функция AI Highlights объединяет в одном блоке события календаря, погоду и свежие новости, а для синхронного перевода в реальном времени появилось отдельное приложение Translate с поддержкой быстрого вызова жестами прямо с совместимых наушников.