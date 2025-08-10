Официально: Realme GT8 представят в октябре

Один из руководителей компании Realme Ван Вэй в ответах на вопросы фанатов заявил, что официальная презентация смартфонов серии Realme GT 8 пройдет в октябре. По предварительным данным, старшая модель в лице Realme GT 8 Pro получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, которая будет анонсирована незадолго до выхода смартфона, плоский дисплей с разрешением 2К, основную камеру с перископным модулем разрешением 200 Мп, мощный вибромотор, ультразвуковой подэкранный дактилоскопический сенсор и очень ёмкий аккумулятор. Ранее производитель подтвердил новый дизайн для линейки Realme GT 8.