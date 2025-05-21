Официально: Realme Neo7 Turbo готов к выходу

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Neo7 Turbo состоится 29 мая в Китае. Производитель подтвердил наличие прозрачного компактного корпуса и новой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400e с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что в феврале был представлен смартфон Realme Neo7 SE, который оснащается производительной 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8400-MAX, 6,78-дюймовым OLED 8T LTPO-дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, системой охлаждения площадью 7700 мм², селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 7000 мАч с технологией «обходной зарядки», поддержкой 80-Вт проводной зарядки, прочным корпусом с металлической рамкой и защитой от воды в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66.