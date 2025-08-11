Официально: Realme P4 Pro 5G получит очень яркий экран

Компания Realme раскрыла подробности о смартфоне Realme P4 Pro 5G, официальный релиз которого запланирован на 20 августа. Итак, аппарат оснастят экраном HyperGlow с кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и поддержкой HDR10+, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 722 и 5G-модемом (1,1 миллиона баллов в AnTuTu), фирменным чипом HyperVision AI для обработки изображений, батареей ёмкостью 7000 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки. Производитель уже подтвердил, что цена смартфона на дебютном индийском рынке не превысит 340 долларов.