Официально: Realme P4R 5G получит АКБ на 8000 мАч

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона P4R 5G состоится в Индии 10 июня. Также производитель раскрыл некоторые параметры грядущей новинки. Главной особенностью устройства станет батарея ёмкостью 8000 мАч. Толщина корпуса при этом составит 8,8 мм. Также сообщается о поддержке 45-Вт быстрой проводной зарядки, поддержке 27-Вт обратной проводной и поддержке обходной зарядки Bypass Charging, системе охлаждения с испарительной камерой AirFlow VC площадью 5300 мм² экране с с пиковой яркостью 1200 нит и кадровой частотой 144 Гц, прочности по стандарту MIL-STD-810H, защите от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, 6-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 6300 5G с максимальной частотой 2,4 ГГц, 256 ГБ встроенной памяти, сдвоенной тыльной камере с главным датчиком разрешением 50 Мп, а также расцветках Titanium Glare, Silver Glare и Lavender Glare.

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